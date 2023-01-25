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Зеленский подписал закон об усилении ответственности в армии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект 8271, ранее принятый Верховной радой, который предполагает усиление ответственности для военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

В карточке документа сказано, что закон поступил в Раду с подписью президента. Законопроект был утвержден парламентом 13 декабря.

Он усиливает наказание военных за нарушение дисциплины. Также запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное покидание воинской части или поля боя.

Увеличены сроки и штрафы за нарушения, вводится осмотр военной службой правопорядка резервистов и военнообязанных на факт опьянения.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал закон об ужесточении наказаний для военнослужащих.

9 декабря в Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается усилить наказание для военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.

Ранее мы писали, что Верховная рада приняла закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

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