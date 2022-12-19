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Залужный поддержал новый закон об ужесточении наказаний для военнослужащих

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 20:39
Залужный поддержал новый закон об ужесточении наказаний для военнослужащих Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Константин Широкун

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал закон об ужесточении наказаний для военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ.

"Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов", - отметил Залужный.

По его словам, армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а "отказники" могут заплатить штраф, это несправедливо. Более того, и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть.

Он также подчеркнул, что угрозы усиления безнаказанности командиров не существует, потому что они также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие.

"Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самопроизвольному уходу? Да, и работаю над их устранением. И проведенные успешные операции по освобождению территорий нашего государства тому подтверждение. Я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать победу", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Ранее мы писали, что в ВР зарегистрировали законопроект, которым предлагается усилить наказание для военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.

Также РБК-Украина писало о том, что в Раде предложили ввести осмотр среди военнослужащих на алкогольное и наркотическое опьянение.

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