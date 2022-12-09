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В Раде хотят ужесточить наказание для военных за нарушения

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Пятница 09 декабря 2022 11:41
В Раде хотят ужесточить наказание для военных за нарушения Фото: в Раде хотят усилить наказание для военных за нарушение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается усилить наказание для военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект закона.

Авторы законопроекта предлагают установить безальтернативные механизмы наказания и в целом внести изменения в статьи 69 и 75 УК Украины относительно исключения возможности назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, и освобождения от отбывания наказания с испытанием за самовольное оставление воинской части.

Также предлагается повысить наказание и за совершение военных административных правонарушений.

"Самовольное оставление военнослужащим воинской части или места службы совершенное в условиях военного положения или боевой обстановке, независимо от срока продолжительности совершения таких действий, содержит состав уголовного преступления предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины и исключает административную ответственность предусмотренную статьей 172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечается в законопроекте.

Авторы убеждены в том, что мягкость наказания судебной системы моделирует негативное поведение среди военнослужащих и нивелирует принцип неотвратимости справедливого наказания.

Напомним, РБК-Украина писало также о том, что в Раде предложили ввести осмотр среди военнослужащих на алкогольное и наркотическое опьянение.

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