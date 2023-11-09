Налоговые проверки вернули: кто в зоне риска с 1 декабря
Фото: Рада вернула налоговые проверки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада приняла изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным проект №10016-д во втором чтении поддержал 231 депутат.
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Как сообщил депутат, в тексте почти ничего не изменилось после первого чтения, кроме:
- срок возвращения документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября по 1 декабря.
- мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.
Налоговые проверки
Согласно проекту закона, в план-график проведения документальных плановых проверок могут включаться:
- 1) налогоплательщики, осуществляющие/осуществляющие деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;
- 2) налогоплательщики, осуществляющие/осуществлявшие деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);
- 3) налогоплательщики, оказывающие/оказывающие финансовые, платежные услуги;
- 4) нерезиденты, осуществляющие/осуществляли в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения, в т.ч. постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;
- 5) другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериев:
- в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская.
- имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли.
- годовой доход составляет более 10 млн гривен, а общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода.
В то же время продолжит действовать мораторий на:
- проведение документальных проверок плательщиков единого налога I и II групп - до 1 декабря 2024 года;
- проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений);
- проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением, расположенных на временно оккупированных территориях Украины и территориях активных/возможных боевых действий (кроме определенных исключений).
Напомним, возврат налоговых проверок – одно из обязательств властей Украины для программы с МВФ.Сейчас работает Миссия фонда в Украине , которая должна принять решение о третьем транше Украины в 2023 году.