Налоговые проверки вернули: кто в зоне риска с 1 декабря

Верховная рада приняла изменения в Налоговый кодекс об отмене моратория на проведение налоговых проверок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным проект №10016-д во втором чтении поддержал 231 депутат.

https://t.me/yzheleznyak/

Как сообщил депутат, в тексте почти ничего не изменилось после первого чтения, кроме:

срок возвращения документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября по 1 декабря.

мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.

Налоговые проверки

Согласно проекту закона, в план-график проведения документальных плановых проверок могут включаться:

1) налогоплательщики, осуществляющие/осуществляющие деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;

2) налогоплательщики, осуществляющие/осуществлявшие деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);

3) налогоплательщики, оказывающие/оказывающие финансовые, платежные услуги;

4) нерезиденты, осуществляющие/осуществляли в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения, в т.ч. постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;

5) другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериев:

в два раза больше дебиторская задолженность, чем кредиторская.

имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли.

годовой доход составляет более 10 млн гривен, а общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода.

В то же время продолжит действовать мораторий на: