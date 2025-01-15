Зеленский подписал закон об учете 17-летних призывников

Согласно закону, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов:

с помощью электронного кабинета;

личного прибытия в ТЦК и СП.

Также перед прохождением практических занятий базовой общевойсковой подготовки граждане проходят медицинский осмотр.

Кроме этого закон продлевает до 1 марта возможность постановки на учет военнослужащих, совершивших СЗЧ, и которые добровольно прибыли в воинские части. Таким лицам, командир не позднее 72 часов продолжает соответственно военную службу, действие контракта, а также возобновляет выплату денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

А вот женщины, пригодные к прохождению военной службы и изъявившие желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников добровольно.

Закон о мобилизации

Весной прошлого года в Украине всех военнообязанных и призывников обязали обновить свои данные. Ранее мы писали о том, что в определенных случаях военнообязанных могут объявить в розыск ТЦК.

Также ранее Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым предлагается снизить штраф за нарушение правил воинского учета в особый период с 17 тысяч гривен до 8 500 гривен.

Подробно о том, что надо знать юношам и каковы новые правила становления на воинский учет - читайте в материале РБК-Украина.