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Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

 

Напомним, закон №9281 Верховная Рада проголосовала еще 30 мая 2023, а 5 июня того же года документ передали на подпись главе государства. Однако с тех пор он лежал без подписи президента.

2 апреля 2024 года на сайте Верховной рады указано, что закон возвращен с подписью президента.

А вот в тексте, который еще в прошлом году был подписан главой ВР Русланом Стефанчуком, указано, что закон вступает в силу со следующего дня с даты его опубликования.

Из этого следует, что уже с 3 апреля повестки можно будет издавать 25-летним военнообязанным гражданам.

 

Снижение возраста мобилизации

Напомним, еще 30 мая прошлого Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет . За это время проголосовали 304 депутата.

Законопроект инициировал Министерство обороны Украины совместно с Вооруженными силами Украины. При этом президент Украины Владимир Зеленский не подписывает этот закон. Таким образом, он все еще не вступил в силу.

Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский все еще не утвердил снижение предельного возраста призыва на военную службу до 25 лет , поскольку это чувствительный вопрос.

Также президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 19 декабря в прошлом году заявил, что готов подписать закон предельного возраста призыва на военную службу до 25 лет. Однако только в том случае, если получит аргументы от военных.

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Мобилизация в Украине