Зеленский подписал закон, позволяющий иностранцам в ВСУ быть офицерами
Президент Украины Владимир Зеленский разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в ВСУ на офицерских должностях. Соответствующий законопроект уже подписан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №12023 на сайте парламента.
В частности, отмечается, что в пятницу 25 октября закон был возвращен с подписью от президента. Перед этим, 10 октября, соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины.
Отметим, что до этого иностранцы имели право служить только на рядовых и сержантских должностях.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что усовершенствование законодательства обусловлено сложной оперативной ситуацией на линии боевых действий, требующей значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований.
Напомним, в августе 2024 года Верховная Рада приняла законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, принимающих участие в боевых действиях в Украине. В частности, этот документ позволит легионерам из других стран получать уведомление на временное проживание или же в другом варианте, иммигрировать по упрощенной процедуре.
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