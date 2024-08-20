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Рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранных добровольцев, - нардеп

Украина, Вторник 20 августа 2024 14:20
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Рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранных добровольцев, - нардеп Фото: ВР Украины поддержала законопроект о правовом статусе иностранных добровольцев (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Совет поддержал законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

В частности, предполагается разрешение иностранцам и лицам без гражданства, защищающим Украину, получать виды на временное проживание или иммигрировать, даже если их документы просрочены.

Также в Верховной Раде поддерживают предоставление членам семей военных права на временное проживание.

Что предусматривает законопроект

Следует отметить, что речь идет о законопроекте №9585.

Им предусмотрено:

  • возможность получения разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины на основании паспортных документов, срок действия которых истек, а также возможность получения вида на временное проживание иностранцами и лицами без гражданства, привлеченными к защите Украины в составе сил территориальной обороны или добровольческих формирований территориального общества, урегулировать свой правовой статус пребывания территории Украины;
  • члены семьи лиц, заключивших контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на временное проживание;
  • граждане Российской Федерации и граждане Республики Беларусь, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" и подали обязательство прекратить иностранное гражданство, обязаны будут подать документ о прекращении иностранного гражданства в течение года дня прекращения или отмены военного положения, если срок выполнения такого обязательства уже истек;
  • лица, которые приобрели гражданство Украины во время военного положения и подали обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, имеют право выполнить взятое обязательство в течение двух лет со дня прекращения или отмены военного положения.

Что предшествовало

Напомним, в августе 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект №9585, в котором предлагается внести изменения в правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В мае Верховная рада в первом чтении приняла законопроект соответствующий законопроект.

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