Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу после СЗЧ или дезертирства

Согласно документу, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно покинули воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продлить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Также возобновляются выплаты денежного и продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Отмечается, что начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинские части или места прохождения службы и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не являются для отказа в продлении военной службы таких военнослужащих и действия контракта.