Рада приняла закон об английском языке: как это изменит жизнь украинцев

4 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 9432 о функционировании английского языка в Украине. Его поддержали 236 депутатов.

РБК-Украина рассказывает все, что нужно знать об этом законопроекте и как он повлияет на жизнь украинцев.

Содержание

Что предлагает законопроект 9432

Как принятие этого законопроекта повлияет на украинцев

Критика законопроекта

Что предлагает законопроект 9432

Законопроект 9432 инициировал Владимир Зеленский. Его зарегистрировали 28 июня 2023 года, а осенью прошлого года он прошел первое чтение.

Проект предлагает закрепить статус английского как одного из языков международного общения в Украине, поскольку наша страна намерена вступить в ЕС, а украинцы пока на недостаточном уровне владеют этим иностранным языком.

Этот законопроект определяет категории должностей, кандидаты на которые должны владеть английским, нормирует особенности применения его в работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, во время пересечения государственной границы, в сферах образования, транспорта, здравоохранения.

Законопроект предусматривает изучение английского языка из детских садов и на всех уровнях получения образования. Также он предлагает транслировать фильмы на английском языке в кинотеатрах, а в случае неокупности билетов государство будет компенсировать часть средств учреждениям.

Добавим, что во время голосования была дискуссия по правке №336, которую внесли за день до принятия закона. Она предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрирование англоязычных фильмов. Ее поддержали 226 депутатов.

Результаты голосования (фото:Telegram/Залізний нардеп)

Как принятие этого законопроекта повлияет на украинцев

Принятие законопроекта обяжет владеть английским языком людей, претендующих на должности:

государственной службы категории "А", государственной службы категории "Б" и "В", список которых устанавливает Кабинет Министров

председателей местных госадминистраций и их заместителей

военнослужащих офицерского состава, служащих по контракту (список устанавливает КМУ)

полицейских среднего и высшего состава, начальников в других правоохранительных органах и службах гражданской защиты (список устанавливает правительство), прокуроров, работников таможенных и налоговых органов (список устанавливает КМУ)

руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (перечень определяет Кабмин)

Чиновники будут сдавать экзамен по английскому языку бесплатно, его будет организовывать МОН. Пройти его можно не чаще 1 раза в 4 месяца, но неограниченное количество раз.

Требования к знанию английского для госслужащих категории "А", глав местных госадминистраций и их заместителей начнут действовать через 2 года после окончания военного положения, а для остальных должностных лиц - через 4 года.

Кроме этого:

на всех уровнях образования изучение и использование английского станет обязательным, в том числе и в дошкольных учреждениях

военные должны будут владеть английским на достаточном уровне для общения в профессиональных целях, но во время военного положения и мобилизации на военнослужащих и правоохранителей требование владеть английским языком не распространяется

во всех видах пассажирского транспорта: на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, всю информацию должны дублировать на английском языке

во время культурных мероприятий, в музеях и кинотеатрах, обяжут дублировать аудиовизуальную информацию на английском

экстренная помощь будет предоставляться иностранцам на английском, если они не владеют украинским. Вызовы также должны приниматься и на английском (или на другом языке, приемлемом для сторон)

на границе таможенный и паспортный контроль для иностранцев будет осуществляться на английском

в кинотеатрах будут транслировать до 10% (от общего количества) фильмов на английском языке

Критика законопроекта

Первая редакция законопроекта содержала норму о том, что количество англоязычных фильмов с украинским дубляжем должны были снизит до 50% уже со следующего года. А до 2027 года - все англоязычные фильмы предлагали транслировать на языке оригинала. Это вроде бы как должно помочь украинцам лучше выучить английский язык. После острой общественной критики этот пункт с законопроекта убрали, но пытались вернуть в апреле этого года.

3 июня профильный комитет внес правку №336, которая предусматривает ограниченное количество показа фильмов на английском языке в кинотеатрах.

"Прямой угрозы дублированию эта поправка не несет, а количество сеансов, на которых фильмы будут демонстрироваться не на украинском языке, согласно закону о государственном языке не может быть выше 10% в месяц", - заявил главный критик законопроекта Владимир Вятрович.

Также он испытал, что эта норма все равно абсурдна и вредна. Поскольку тратить бюджетные деньги на то, чтобы поощрять демонстрировать фильмы на иностранном языке вместо украинского во время войны - чистое безумие.

"Если у правительства есть лишние деньги их надо направить либо на армию, либо на поддержку сеансов украинских, а не американских фильмов. Тем более, что американские кинокомпании об этом не просят, а наоборот, инвестируют средства в дублирование и демонстрирование фильмов на украинском", - заявил Вятрович.

Добавим, что механизм компенсации кинотеатрам за показ фильмов на английском предлагают ввести уже через полгода после вступления закона в силу. Также подчеркнем, что для того, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент, а затем опубликовать на сайте Верховной Рады.