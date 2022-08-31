Ставка ПДВ на пальне залишиться без змін, акциз повернуть, - Гетманцев
Українська влада вирішила частково повернути акцизи на пальне, скасовані навесні 2022 року. Водночас ПДВ залишиться на рівні 7%, а не 20%, як було до війни.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Так, уряд пропонує відновити акциз, а ПДВ залишити на рівні 7%", - сказав він.
На його думку, ідея скасувати податки на пальне свого часу була "дуже суперечлива". "Я тоді виступав категорично проти, але у команді було прийнято рішення скасувати", - зазначив депутат.
Гетманцев вважає, що подальший розвиток подій підтвердив, що таким чином неможливо було врегулювати ціну.
"Вона все одно вийшла з-під контролю, виник дефіцит. Але так чи інакше, на сьогодні ситуація стабілізувалася, питання відновлення цих податків є актуальним. Нам необхідно фінансувати ті ж самі зруйновані інфраструктурні об'єкти. На це немає грошей, а цей акциз є джерелом фінансування таких об'єктів", - сказав депутат.
Нагадаємо, 30 серпня Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз. Акцизи на бензин та дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз - 52 євро за 1000 літрів
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