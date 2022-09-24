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Что будет с ценами на бензин после возврата акцизов: прогноз Минэкономики

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Украина, Суббота 24 сентября 2022 08:54
Что будет с ценами на бензин после возврата акцизов: прогноз Минэкономики Фото: возврат акцизов не повлияет на цену бензина, убеждают чиновники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышения цен на топливо в Украине после возврата акцизов не ожидается. Первый замминистра экономики Денис Кудин заявил, что дефицита также не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

По его словам, размер акциза составляет 3,5-4 гривны за литр. Но именно на такую цену сейчас должны упасть цены топлива в Украине. Снижение стоимости топлива - это общемировая тенденция, которая связана с удешевлением нефти.

"На украинском топливном рынке сказалась тенденция к снижению цены. Соответственно, мы рассчитываем, что топливные сети смогут включить налог в существующую цену без ее увеличения. Увеличения цен на нефтепродукты в ближайшей перспективе мы не ожидаем", - заявил Кудин.

Чиновник напомнил, что цена нефти на мировых рынках пошла вниз. Три месяца назад она достигала 120 долларов за баррель, а сейчас - на уровне 88 долларов за баррель.

"Это очень значительное снижение. Мировая экономика получила большую инфляцию в большинстве своем за счет роста цен на энергоносители. Правительства ведущих стран мира заинтересовались этим вопросом и начали искать пути, каким образом цену снизить. В рыночной экономике есть только один путь для этого - это увеличить обь ем предложения. Соответственно на фоне заявлений Саудовской Аравии об увеличении добычи, мировые цены пошли вниз. Этот фактор и дает нам возможность получить потенциальное снижение себестоимости производства горючего", - сказал он.

По его словам, еще один фактор - это национальная валюта, которая после изменения фиксированного курса в начале лета, остается на нынешнем уровне. "При сохранении фиксированного курса мы не ожидаем ценовых колебаний", – добавил он.

Также Кудин заявил, что дефицит топлива в ближайшее время на розничном рынке не ожидается.

"Рынок сейчас полностью обеспечен топливом Мы наблюдаем даже профицит нефтепродуктов - операторы сумели накопить резервы и запасы, которых не хватало в период дефицита. Сегодня произошла полная диверсификация поставок, и Украина - это первая страна в Европе, полностью отказавшаяся от российских нефтепродуктов", - сказал Кудин.

Напомним, Верховная рада поддержала предложение правительства Украины и частично вернула акцизы на топливо: для бензина, дизеля и биотоплива - 100 евро за 1000 литров, для газа - 52 евро за 1000 литров.

При этом установлены льготы для топлива на нужды Министерства обороны. Для военных акциз будет составлять 0 евро за 1000 литров. Такая норма будет действовать в период военного положения в Украине.

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