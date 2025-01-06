RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Зеленский подписал указ об изменениях в положение о Генштабе

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский указом внес изменения в положение о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Они касаются самопредставительства Генштаба в судах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Согласно указу, нововведения касаются самопредставительства Генштаба в судах и определяют порядок представительства его интересов.

В частности, подпункт 5 пункта 5 предусматривает, что Генеральный штаб может обеспечивать самопредставительство в судах и других органах через лиц, уполномоченных действовать от его имени. Это также предусматривает возможность представительства через должностных лиц структурного подразделения Генштаба, которые специализируются на таких функциях.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ - главный орган, который планирует оборону государства, применение ВСУ и других сил обороны, а также координирует выполнение оборонных задач органами власти в соответствии с законами Украины и актами президента и правительства.

Ранее РБК-Украина писало о том, что главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ. Будет оценена эффективность управленческих процессов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в УкраинеВСУ