Зеленський підписав указ про зміни до положення про Генштаб

Згідно з указом, нововведення стосуються самопредставництва Генштабу в судах і визначають порядок представництва його інтересів.

Зокрема, підпункт 5 пункту 5 передбачає, що Генеральний штаб може забезпечувати самопредставництво в судах та інших органах через осіб, уповноважених діяти від його імені. Це також передбачає можливість представництва через посадових осіб структурного підрозділу Генштабу, які спеціалізуються на таких функціях.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ – головний орган, який планує оборону держави, застосування ЗСУ та інших сил оборони, а також координує виконання оборонних завдань органами влади відповідно до законів України та актів президента й уряду.

Раніше РБК-Україна писало про те, що головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ. Буде оцінено ефективність управлінських процесів.