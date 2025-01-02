В Сухопутных войсках проведут анализ работы командования, - Умеров
Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ. Будет оценена эффективность управленческих процессов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.
Умеров считает, что победа требует глубокого анализа опыта и честного понимания ошибок. В частности, если речь идет о Сухопутных войсках, которые являются наиболее многочисленными и стратегически важными.
"События в Сухопутных войсках непосредственно влияют на ситуацию на фронте. Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину состояния дел", - заявил Умеров.
Именно поэтому Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования СВ ВСУ:
- анализ организационной структуры и полномочий;
- оценку эффективности управленческих процессов;
- проверку на соблюдение законодательства.
На основе результатов проверки будут введены реформы в системе управления и кадровой политики в КСО. Также будут оптимизированы управленческие процессы. Кроме этого будет усилена боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.
Скандалы в ВСУ
Недавно СМИ написали о жестоком обращении офицеров с военными 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ, в частности о случае, когда солдата привязали к деревянному кресту.
На этом фоне командиру бригады Олегу Побережнюку объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением.
Тогда Умеров сообщил, что Главная инспекция Минобороны проверит данные факты и анонсировал создание должности военного омбудсмена, который будет заниматься защитой прав военнослужащих.
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