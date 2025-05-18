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В Меджлисе заявили, что РФ продолжает геноцид крымских татар

Воскресенье 18 мая 2025 23:07
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В Меджлисе заявили, что РФ продолжает геноцид крымских татар Фото: Меджлис обратился с рядом призывов к международному сообществу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Современная политика Российской Федерации на территории оккупированного Крыма является продолжением советской геноцидной практики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Меджлиса крымскотатарского народа.

В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа там подчеркнули, что тотальная депортация 1944 года была преднамеренным уничтожением крымскотатарского народа. Более того, в настоящее время крымские татары опять сталкиваются с арестами, преследованием, и уничтожением культурной идентичности.

Обратившись к международному сообществу, Меджлис призвал:

  • признать депортацию 1944 года актом геноцида;
  • усилить санкционное давление на Россию, используя действенные политические, дипломатические и экономические механизмы;
  • поддержать деоккупацию Крыма, а также создание на полуострове крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Кроме того, там заявили о необходимости юридически закрепить статус Меджлис - как официального представительного органа крымскотатарского народа.

"Закрепление Кабинетом Министров Украины в соответствии с Законом Украины "О коренных народах Украины" статуса Меджлиса крымскотатарского народа как представительного органа коренного крымскотатарского народа должно стать важным шагом в обеспечении прав крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

В Меджлисе добавили, что крымскотатарский народ остается несокрушимым и не прекращение усилия по возвращению на родную землю.

"Любые попытки легитимизировать оккупацию Крыма … являются поддержкой преступления против человечности и предательством памяти жертв геноцида", - подчеркнули в Меджлисе.

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