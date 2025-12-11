Зеленский подписал продление безвиза для граждан Великобритании

Безвизовый режим для граждан Великобритании в Украине продлен до 2027 года, что позволит британцам беспрепятственно въезжать и транзитно проезжать через страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №921/2025, который продлевает действие временного безвизового режима для граждан Великобритании.

Согласно документу, безвизовый режим будет действовать до 30 января 2027 года, что позволит гражданам Великобритании въезжать на территорию Украины и совершать транзитные поездки без необходимости оформления виз.

История безвиза для британцев

Первый безвизовый режим для граждан Великобритании был введён ещё в 2005 году. Однако с 1 февраля 2020 года он утратил силу в связи с выходом Великобритании из состава Европейского союза.

Новое продление указывает на намерение Украины поддерживать упрощённый порядок въезда для британских граждан и укреплять двусторонние отношения.

Решение о продлении безвиза может способствовать развитию туризма, деловых связей и образовательного обмена между Украиной и Великобританией, а также облегчить транзитные перемещения через страну.

Также это может облегчить волонтерскую деятельность для граждан Королевства, которые занимаются гуманитарными вопросами в период войны в Украине.