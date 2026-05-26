Зеленский подколол Лукашенко после его слов о "встрече президентов"

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с иностранными представителями вспомнил недавнее заявление Александра Лукашенко о необходимости встречи лидеров Украины и Беларуси.

При этом глава государства с иронией отметил, что после слов Лукашенко в Украину приехала не белорусская официальная делегация, а лидер оппозиции Светлана Тихановская.

"Впервые в таком нашем формате – представители Беларуси. И недавно Лукашенко сказал, что президентам Украины и Беларуси уже пора встретиться. Интересно получилось: сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская. Также здесь представители Бельгии, Британии, Финляндии, Нидерландов, Соединенных Штатов, Словении, Молдовы и Северной Македонии, Швейцарии", - отметил президент.

Отметим, что по словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Александр Лукашенко полностью зависит от Кремля, поэтому реальное влияние на него имеет только российский диктатор Владимир Путин. Она подчеркнула, что другие международные игроки фактически не способны изменить позицию белорусского режима или повлиять на решения Минска.

В ходе визита в Украину, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время визита в Киев побывала на месте российского удара и заявила о причастности Александра Лукашенко к действиям РФ против Украины. По ее словам, белорусский режим несет ответственность за поддержку российской агрессии и содействие Кремлю в войне.