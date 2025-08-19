Зеленский подвел итог визита к Трампу: неприемлемых решений не произошло

В частности, у него спросили, предлагались ли на встрече в Белом доме какие-либо неприемлемые решения для Украины, которые касались бы формата завершения российско-украинской войны.

"Это дискуссия, диалог с партнерами. У каждого из нас есть свои аргументы. Неприемлемых решений не произошло. Я думаю, каждый из нас сделал свою работу", - ответил Зеленский.

Также он прокомментировал момент с тем, что в Белом доме выставили карту с текущей линией фронта. По его словам, он спорил "за каждый процент оккупированных территорий".

"На карте показал ситуацию на поле боя американским союзникам. Кто реально контролирует на поле боя, на нашей земле, на временно оккупированных территориях", - добавил президент.

Что обсуждали лидеры в Белом доме

Отметим, ранее Дональд Трамп по итогам переговоров заявил, что гарантии безопасности Украине предоставят европейские страны в координации с США. До этого обсуждалось, что гарантии могут быть предоставлены по принципу ст. 5 Договора о НАТО, но без членства Украины в Альянсе.

Некоторые подробности раскрыло издание Financial Times. В частности о том, что Украина обязуется в обмен на гарантии при финансовой поддержке европейских партнеров закупить вооружение и технику на 100 млрд долларов, а также заключить сделку на 50 млрд долларов в области дронов. Президент на брифинге подтвердил эту информацию.