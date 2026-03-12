ua en ru
Война в Украине

Зеленский: первые "Шахеды" по Украине запускали иранские операторы

17:21 12.03.2026 Чт
2 мин
Иран принимал активное участие в российской войне против Украины
aimg Иван Носальский
Зеленский: первые "Шахеды" по Украине запускали иранские операторы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Операторы из Ирана обучали россиян пользоваться "Шахедами" в условиях войны. Именно они запускали первые такие дроны по Украине.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Ирана Никушором Даном.

Читайте также: Иран продал России ракеты и дроны на несколько миллиардов долларов, - Bloomberg

У главы украинского государства спросили, не опасается ли он, что Украина "может открыть для себя еще один фронт" и стать врагом Ирана, поскольку она согласилась помогать странам Ближнего Востока с борьбой против иранских атак.

В ответ президент подчеркнул, что Иран уже давно является союзником России, и это не новость. В частности, Тегеран предоставлял россиянам около 150 тысяч артиллерийских снарядов и ракеты.

"Мы знаем, как запускались первые "Шахеды". Русских операторов не было, были операторы другой страны, страны, откуда приехали "Шахеды", потому что нужно было обучать их (россиян - ред.). Они их учили в реальной войне", - добавил Зеленский.

По его словам, иранцы являются союзниками России и по документам, и в реальных действиях.

Комментируя решение Румынии разрешить американцам использовать свои военные базы в качестве хаба, Зеленский отметил, что любые дополнительные силы США усиливают страну.

Подозрение иранскому генералу

Напомним, на днях Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении руководителю Аэрокосмических сил КСИР Ирана, генералу Абдолле Мехраби, за помощь РФ в ведении агрессивной войны.

Следствие установило, что в 2022-2023 годах он организовал массовые поставки двигателей MD 550 для дронов-камикадзе типа Shahed-136.

Кроме того, в январе 2023 года Мехраби лично посетил российскую Елабугу, где помог запустить завод по производству беспилотников "Герань-2".

