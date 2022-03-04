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Зеленський пережив три замахи за останні дні , - The Times

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П'ятниця 04 березня 2022 12:40
Зеленський пережив три замахи за останні дні , - The Times Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський За останній тиждень пережив щонайменше три спроби замаху. Для його вбивства були послані два різних загони-найманці з ПВК "Вагнера" і чеченський спецназ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За даними видання, найманці ПВК" Вагнера " в Києві зазнали втрат під час своїх спроб і були стривожені тим, наскільки точно українці передбачили їх дії. Джерело, близьке до ПВК, розповіло, що було "моторошно" від того, наскільки добре була проінформована група безпеки Зеленського.

При цьому 26 лютого на околиці Києва було відвернено ще один замах на життя Зеленського. Представники українських служб безпеки заявили, що група чеченських вбивць була ліквідована до того, як вони змогли дістатися до президента.

За даними видання, найманці ПВК "Вагнера" не знали про найманих чеченців, і зробили свої власні спроби вбити українського президента. Так, вони приїхали до Києва за 6 тижнів до початку повномасштабного вторгнення РФ і відстежували діяльність 24 високопоставлених цілей.

Вагнерівці повинні були очікувати прибуття російського спецназу, який би забезпечив їм безпечний коридор з Києва після завершення вбивств. Вони вважали, що штурм Києва відверне їхню увагу і дасть можливість завершити свою місію. Однак, оскільки колона танків застрягла за межами міста, темп атаки виявився повільніше, ніж очікувалося.

Джерело видання, близьке з вагнерівцями, повідомило, що Кремль вимагає їх прискорити операцію з вбивства 24 ключових українських чиновників і здійснити їх протягом декількох днів. При цьому він заявив, що чисельність учасників ПВК "Вангера" в столиці досягає 400 осіб, які потрапили до Києва в кінці січня.

"Вони вирушили б туди з дуже гучною місією, яку росіяни хотіли б заперечувати - вбивство глави держави - це величезна місія. З точки зору впливу на суверенну політику РФ, це буде, можливо, найбільша місія, яку вони виконували досі. Це зробило б серйозний вплив на хід війни", - сказало джерело.

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