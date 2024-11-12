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Зеленский: переводы через "Армию+" хотят сделать доступными для всех Сил обороны

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Новый механизм переводов военных между частями должен быть доступен для всех Сил обороны. Президент Украины Владимир Зеленский дал соответствующие поручения Генштабу и Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Он напомнил, что переводы военных в другие подразделения скоро будут проводить через приложение "Армия+". При этом на каждый рапорт о переводе должен быть четкий ответ. 

По словам Зеленского, Минобороны объяснит обществу все детали новой инициативе как на тестовом этапе ее работы, так и после полного запуска. 

Президент добавил, что все решения военных командиров по рапортам будут мониториться, чтобы не было необоснованных отказов. Алгоритм реагирования на рапорт определен.

"Сегодня поручил Министерству обороны и Генеральному штабу доложить, как распространить эту возможность на все Силы обороны и безопасности, в частности, на Национальную гвардию Украины и пограничную службу. Все наши воины заслуживают одинакового уважения", - отметил Зеленский. 

Новый механизм перевода

Напомним, сегодня Кабмин принял постановление, согласно которому военным предоставят возможность подавать рапорт о переводе в другую часть при помощи приложения "Армия+".

В Минобороны отметили, что для этого будут необходимы несколько документов. В частности, речь о копии военного билета или удостоверение офицера и рекомендательном письме от бригады, в которую планируется перевод.

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