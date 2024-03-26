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Зеленский о перестановках в СНБО и разведке: ожидаю укрепления стратегических возможностей

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский ожидает укрепления стратегических возможностей нашего государства после перестановок в СНБО и разведке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

"Новым секретарем СНБО я назначил Александра Литвиненко. Он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые стоят перед Советом нацбезопасности и обороны", - говорится в заявлении.

Также президент сказал, что новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко. По словам Зеленского, он имеет соответствующий опыт. 

Президент Зеленский добавил, что ожидает укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства. Он добавил, что также ожидает укрепления Украины и обновления нашей государственной системы на всех направлениях.

Перестановки в СНБО и разведке

Напомним, Зеленский уже назначил нового секретаря Совета по нацбезопасности и обороне. Им стал уже бывший руководитель Службы внешней разведки. Детальнее о том, кто такой Литвиненко, - в материале РБК-Украина.

Отдельно РБК-Украина рассказало, что известно о ныне уже бывшем секретаре СНБО Алексее Данилове. Президент заявил, что Данилов после увольнения с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины будет переведен на другое направление.

Также президент назначил нового главу Службы внешней разведки.

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Владимир ЗеленскийСНБО