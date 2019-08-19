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Зеленський перепризначив Стефанчука своїм представником в Раді

Новини » Політика    19.08.2019 - 20:07
Зеленський перепризначив Стефанчука своїм представником в Раді
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 19 серпня

Президент України Володимир Зеленський перепризначив Руслана Стефанчука своїм представником у Верховній раді України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, указом президента №601/2019 Зеленський звільнив Стефанчука з посади представника президента у Верховній раді.

При цьому іншим своїм указом Зеленський призначив Стефанчука представником президента в парламенті за згодою.

"Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в указі № 602/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука радником президента - представником президента у Верховній раді.

3 серпня голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив, що політсила запропонує на посаду першого заступника Верховної ради ІХ скликання Руслана Стефанчука.

Крім того, Зеленський підписав указ про призначення Андрія Єрмака помічником президента. Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником.

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