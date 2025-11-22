Зеленский о переговорах в Швейцарии: наша делегация знает, как защищать интересы Украины

"Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, еще один удар по Украине - так же, как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов также", - сказал глава государства.

Зеленский проинформировал, что подписал указ о составе делегации и утвердил все соответствующие директивы.

Также глава государства подчеркнул, что сейчас речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа.

В частности, он подчеркнул, что надо сделать так, чтобы не господствовал нигде в Европе и мире принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение.

"Реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и на справедливости. И это ощущение не только мое - я знаю, что это ощущение миллионов наших людей и большинства людей в мире", - резюмировал Зеленский.