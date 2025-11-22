Зеленский о переговорах в Швейцарии: наша делегация знает, как защищать интересы Украины

Между Украиной и партнерами состоятся консультации по достижению мира. И украинская делегация знает, как защищать интересы нашей страны и не допустить новое вторжение РФ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, еще один удар по Украине - так же, как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов также", - сказал глава государства.
Зеленский проинформировал, что подписал указ о составе делегации и утвердил все соответствующие директивы.
Также глава государства подчеркнул, что сейчас речь идет о значительно большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа.
В частности, он подчеркнул, что надо сделать так, чтобы не господствовал нигде в Европе и мире принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение.
"Реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и на справедливости. И это ощущение не только мое - я знаю, что это ощущение миллионов наших людей и большинства людей в мире", - резюмировал Зеленский.
Напомним, на днях стало известно, что США разработали новый "мирный план" по окончанию войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов, но имеет очень спорные составляющие.
Согласно тому, что было в СМИ - Украина должна выйти из Донбасса, сократить армию, отказаться от дальнобойного оружия и не только. В обмен на это страна получит гарантии безопасности примерно как в НАТО.
Как известно, у Киева есть дедлайн до 27 ноября, чтобы согласиться на это решение. Вчера президент США Дональд Трамп сказал, что Зеленский должен согласиться на этот план, или же если он ему не нравится - Украине придется дальше воевать.
В то же время Bloomberg писало, что Зеленский вместе с европейскими лидерами пытаются успеть отредактировать пункты мирного плана США, чтобы они были справедливыми для Киева.
Также секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня анонсировал, что в ближайшие дни чиновники Украины и США проведут консультации в Швейцарии относительно будущего соглашения с Россией.