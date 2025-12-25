Зеленский о переговорах с США по миру: уже готовы некоторые документы

Руководитель украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров 25 декабря продолжит обсуждение мирных инициатив США с представителями Вашингтона. Некоторые документы для мирного соглашения уже готовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что 25 декабря провел часовой разговор со специальными представителями президента США Дональда Трампа - бывшим риелтором Стивом Уиткоффом и зятем Трампа, Джаредом Кушнером.
"И это был действительно хороший разговор: много деталей, есть хорошие идеи, мы их обсудили. Есть некоторые наши новые идеи, как приблизить реальный мир, и это касается форматов, это касается встреч, безусловно, тайминга", - отметил он.
Зеленский добавил, что 25 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров продолжит переговоры с американской командой. Важный момент, добавил Зеленский, что уже подготовлены некоторые документы по мирному соглашению.
"Я вижу, что они готовы почти полностью - некоторые документы готовы. Конечно, по сенситивным вопросам еще надо поработать. Но мы вместе с американской командой понимаем, как это все обеспечить", - добавил он.
Зеленский также анонсировал "интенсивные" недели в дипломатическом смысле и поблагодарил США и всех, кто продолжает давление на российский режим. Кремль должен понять, что затягивание войны плохо кончится для РФ, резюмировал президент Украины.
Отметим, Зеленский ранее писал, что провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Он и тогда отметил, что разговор был "хорошим".
До этого, еще 24 декабря, Зеленский впервые раскрыл содержание мирного плана, состоящего из 20 пунктов. О том, что указано в этих пунктах мирного плана США для Украины - читайте в материале РБК-Украина.
У Трампа считают, что достичь мира в Украине якобы вполне возможно в течение следующих 90 дней. Однако в Кремле имеют другое мнение - российский режим будет требовать изменений в последней версии мирного плана США. Хотя 25 декабря Кремль вынужденно признал, что в вопросе мирных процессов, мол, есть "медленный прогресс".