Зеленский о переговорах с США по миру: уже готовы некоторые документы

Зеленский отметил, что 25 декабря провел часовой разговор со специальными представителями президента США Дональда Трампа - бывшим риелтором Стивом Уиткоффом и зятем Трампа, Джаредом Кушнером.

"И это был действительно хороший разговор: много деталей, есть хорошие идеи, мы их обсудили. Есть некоторые наши новые идеи, как приблизить реальный мир, и это касается форматов, это касается встреч, безусловно, тайминга", - отметил он.

Зеленский добавил, что 25 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров продолжит переговоры с американской командой. Важный момент, добавил Зеленский, что уже подготовлены некоторые документы по мирному соглашению.

"Я вижу, что они готовы почти полностью - некоторые документы готовы. Конечно, по сенситивным вопросам еще надо поработать. Но мы вместе с американской командой понимаем, как это все обеспечить", - добавил он.

Зеленский также анонсировал "интенсивные" недели в дипломатическом смысле и поблагодарил США и всех, кто продолжает давление на российский режим. Кремль должен понять, что затягивание войны плохо кончится для РФ, резюмировал президент Украины.