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Зеленский о переговорах с РФ: если это болтовня, время для новых санкций от G7

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада должны надавить на Россию, если она превратит переговоры с Украиной в Стамбуле в пустую болтовню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи "Бухарестской девятки".

"Если Россия превратит встречу в Стамбуле в пустую болтовню, то должен быть новый уровень давления и новые санкции и не только от Европы", - отметил украинский лидер. 

Он уточнил, что необходимо работать над совместными санкциями на уровне "Большой семерки", в том числе с США и всеми другими странами, которые хотят мира. 

К слову, США пока не спешат вводить новые санкции против России. Госсекретарь Марко Рубио объяснил это тем, что Москва в таком случае якобы может отказаться от переговоров. 

Переговоры Украины и России

Напомним, в Стамбуле сегодня, 2 июня, встретились украинская и российская делегации. Переговоры продлились около часа.

Пока что конкретные результаты встречи неизвестны. Ожидалось, что на переговорах Россия представить Украине свою позицию по прекращению огня в письменном виде.

Детальнее о том, как прошел второй раунд мирных переговоров, - в материале РБК-Украина.

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