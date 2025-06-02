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Зеленський про переговори з РФ: якщо це балачки, час для нових санкцій від G7

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу повинні натиснути на Росію, якщо вона перетворить переговори з Україною в Стамбулі на порожні балачки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками зустрічі "Бухарестської дев'ятки".

"Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожні балачки, то має бути новий рівень тиску і нові санкції і не тільки від Європи", - зазначив український лідер.

Він уточнив, що необхідно працювати над спільними санкціями на рівні "Великої сімки", зокрема зі США та всіма іншими країнами, які хочуть миру.

До слова, США поки що не поспішають вводити нові санкції проти Росії. Держсекретар Марко Рубіо пояснив це тим, що Москва в такому разі нібито може відмовитися від переговорів.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, у Стамбулі сьогодні, 2 червня, зустрілися українська та російська делегації. Переговори тривали близько години.

Поки що конкретні результати зустрічі невідомі. Очікувалося, що на переговорах Росія представити Україні свою позицію щодо припинення вогню в письмовому вигляді.

Детальніше про те, як пройшов другий раунд мирних переговорів, - в матеріалі РБК-Україна.

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