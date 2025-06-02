Зеленський про переговори з РФ: якщо це балачки, час для нових санкцій від G7

"Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожні балачки, то має бути новий рівень тиску і нові санкції і не тільки від Європи", - зазначив український лідер.

Він уточнив, що необхідно працювати над спільними санкціями на рівні "Великої сімки", зокрема зі США та всіма іншими країнами, які хочуть миру.

До слова, США поки що не поспішають вводити нові санкції проти Росії. Держсекретар Марко Рубіо пояснив це тим, що Москва в такому разі нібито може відмовитися від переговорів.