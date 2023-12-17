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Зеленский о переговорах с ЕС: процесс будет не простым, но исторически мы определились

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Процесс переговоров Украины для вступления в Европейский союз будет не простым, однако исторически Киев определился.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Мы имеем решение Европейского совета, ради которого работали весь год, - решение об открытии переговоров о членстве. В ближайшие дни официально начнем с Еврокомиссией процесс оценки украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза - процесс скрининга", - заявил он.

Зеленский добавил, что также готовится и к работе по переговорной рамки для Украины - ожидаем ее весной.

"Процесс переговоров будет непростым, но главное, что исторически мы определились: Украина всегда будет частью нашего общего европейского дома. И я благодарю всех, кто помогает приближать необходимые европейские решения, - всем, кто присоединился: и политикам, и общественным лидерам, и народам разных стран, которые одинаково верят в нас, в Украину и в Европу", - подчеркнул он.

Решение Евросовета по Украине

14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.

Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. Однако на момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

Более подробно о том, что дальше ждет Украину - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВступление в ЕС