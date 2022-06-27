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Країни G7 вивчать варіанти надання допомоги Україні з використанням заморожених активів РФ

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Понеділок 27 червня 2022 14:52
Країни G7 вивчать варіанти надання допомоги Україні з використанням заморожених активів РФ Фото: країни G7 вивчать варіанти надання допомоги Україні з використанням заморожених активів РФ (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Валерія Поліщук

Лідери країн G7 висловили непохитну прихильність підтримці уряду і народу України і заявили, що будуть продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява "Великої сімки".

"Ми засуджуємо невиправдану і незаконну загарбницьку війну проти України з боку Росії і допомоги Білорусі. Ми засуджуємо і не визнаємо подальші спроби Росії перекреслювати кордони силою. Ми засуджуємо спроби Росії замінити українських демократично обраних чиновників нелегітимними і невиправдане використання Росією ядерної риторики", - йдеться в комюніке.

Країни G7 продовжать координувати зусилля для задоволення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці.

"Ми також продовжимо координувати з G7 надання Україні матеріальної, навчальної, матеріально-технічної, розвідувальної та економічної підтримки для нарощування її збройних сил. Як G7, ми надали понад 2,8 млрд доларів гуманітарної допомоги у 2022 році", - йдеться в заяві.

Крім того, країни "Великої сімки" заявили, що вивчать варіанти підтримки гуманітарних потреб України, якнайшвидшого відновлення і
реконструкції, включаючи використання заморожених російських активів.

"Ми закликаємо всіх партнерів приєднатися до наших зусиль і разом з нами допомогти Україні у відновленні її майбутнє", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Bloomberg повідомляв, що країни-учасниці G7 візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти РФ.

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