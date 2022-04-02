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Арахамія про зустріч Зеленського і Путіна: поки невідомі ні дата, ні місце

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Київ, Субота 02 квітня 2022 20:55
Арахамія про зустріч Зеленського і Путіна: поки невідомі ні дата, ні місце Фото: глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава української делегації на переговорах з Росією, народний депутат Давид Арахамія заявив, що місце і дата зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним поки невідомі. Нардеп допустив, що лідери можуть зустрітися в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамии в ефірі цілодобового телемарафону.

"Найбільш важливий момент. Вони підтвердили, що драфти (чернетки - ред.) документів вже достатньо напрацьовані, щоб проводити консультації між президентами двох країн", - сказав Арахамія.

За його словами, зараз стоїть завдання швидко напрацювати фінальну стадію не самого документа, а питань, які вже порушувалися, і готувати можливу зустріч президентів.

"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вчора дзвонив телефоном і нам, і Путіну, і він нібито теж підтвердив зі свого боку, що вони готові організувати зустріч. Поки невідомі ні дата, ні місце, але з великою ймовірністю, що це буде в Туреччині", - уточнив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив про готовність лідерів України та Росії провести особисту зустріч. Він зазначав, що саміт може пройти в Стамбулі.

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