Зеленский передал Трампу документ с датами всех режимов "прекращения огня", которые сорвала РФ

Владимир Зеленский отметил, что мир нельзя установить за один день или даже за один час. Такую реальность украинский лидер описал во время пленарного заседания, подчеркнув, что процесс достижения мира является долговременным и сложным.

Зеленский рассказал, что когда генерал Кит Келлог был в Украине, он передал ему и президенту США Дональду Трампу документ с перечнем всех режимов прекращения огня, которые Россия сломала, с указанием конкретных дат.

"Мир может быть следствием взвешенной дипломатии и четких гарантий безопасности", - подчеркнул он.