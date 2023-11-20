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Зеленский передал "послание" Байдену: о чем речь

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский передал своему американскому коллеге Джо Байдену поздравления с днем рождения и пожелал ему победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства в ходе встречи с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

"Мы благодарны президенту Байдену, передайте наилучшие пожелания президенту в связи с его днем рождения. Мы желаем президенту победы, а он уже определит, где и на каком направлении", - заявил Зеленский во время встречи с Остином, который находится с визитом в Киеве. 

 

Также президент Украины поздравил Байдена у себя в Twitter. Он подчеркнул, что как и все украинцы, благодарен США за лидерство в защите свободы и жизни в тяжелые времена. 

"Каждый раз, когда украинцы отмечают символические дни, звучит одно пожелание: пожелание победы. И мы сегодня желаем президенту Байдену, что так нужно свободе: победы в нашей совместной борьбе против агрессии и террора", - отметил он. 

День рождения Байдена

Напомним, сегодня, 20 ноября, президент США Джо Байден празднует свой 81 день рождения. 

Он является самым старшим президентом в истории США. 

Также США являются лидером в вопросе военной помощи Украине. Они предоставили нашим военным танки Abrams, зенитные ракетные комплексы Patriot и NASAMS, реактивные системы залпового огня HIMARS, дальнобойные ракеты ATACMS и не только. 

Сам президент Зеленский уже несколько раз встречался с Байденом с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. 

Стоит заметить, что это уже второй визит Остина в Украину за время полномасштабной войны. 

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