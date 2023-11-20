Зеленський передав "послання" Байдену: про що мова

"Ми вдячні президенту Байдену, передайте найкращі побажання президенту у зв'язку з його днем народження. Ми бажаємо президенту перемоги, а він уже визначить, де і на якому напрямку", - заявив Зеленський під час зустрічі з Остіном, який знаходиться з візитом у Києві.



Також президент України привітав Байдена у себе в Twitter. Він наголосив, що як і всі українці, вдячний США за лідерство у захисті свободи та життя у важкі часи.

"Щоразу, коли українці відзначають символічні дні, звучить одне побажання: побажання перемоги. І ми сьогодні бажаємо президенту Байдену того, що так потрібно свободі: перемоги у нашій спільній боротьбі проти агресії та терору", - зазначив він.

День народження Байдена

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, президент США Джо Байден святкує свій 81 день народження.

Він є найстаршим президентом в історії США.

Також США є лідером у питанні військової допомоги Україні. Вони надали нашим військовим танки Abrams, зенітні ракетні комплекси Patriot та NASAMS, реактивні системи залпового вогню HIMARS, далекобійні ракети ATACMS і не тільки.

Сам президент Зеленський вже кілька разів зустрічався з Байденом з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Варто зауважити, що це вже другий візит Остіна до України під час повномасштабної війни.