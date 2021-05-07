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Зеленський передав США новий елемент стратегії щодо війни на Донбасі, -  Кулеба

Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський передав на розгляд американської сторони новий елемент стратегії врегулювання конфлікту на Донбасі. Це відбулось під час зустрічі з Ентоні Блінкеном.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу".

Країни зокрема розглядають можливість спільної розробки з партнерами зі США та G7 нової стратегії з огляду на російську паспортизацію окупованих територій.

"Стратегія потрібна. Сьогодні президент озвучив один новий елемент і передав його, але логіка, яку ви озвучили, в переговорах присутня», - сказав Кулеба.

Він також повідомив, що під час зустрічей з Блінкеном йшлося про призначення спецпредставника Держдепартаменту США по Україні.

"Ми озвучили своє бачення цього питання, державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас із відповіддю", - сказав міністр.

Нагадаємо, 2 квітня Зеленський вперше поговорив з новим президентом США. Розмова стосувалася реформ та російської агресії проти України.

Після цього посол України в США розповіла, що Українські дипломати та Офіс президента "активно працюють" над організацією зустрічі Зеленського та Байдена.

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