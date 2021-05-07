Зеленский передал США новый элемент стратегии по войне на Донбассе, - Кулеба

Страны в частности рассматривают возможность совместной разработки с партнерами из США и G7 новой стратегии учитывая российскую паспортизацию оккупированных территорий.

"Стратегия нужна. Сегодня президент озвучил один новый элемент и передал его, но логика, которую вы озвучили, в переговорах присутствует», - сказал Кулеба.

Он также сообщил, что во время встреч с Блинкеном речь шла о назначении спецпредставителя Госдепартамента США по Украине.

"Мы озвучили свое видение этого вопроса, государственный секретарь сказал, что они проанализируют наше видение и вернутся к нам с ответом", - сказал министр.