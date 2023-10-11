Зеленский перед НАТО сделал резкое заявление о РФ: Москва впервые пошла на поклон

Он подчеркнул, что Украина сейчас находится в особой ситуации, когда на фронте нужно давить на россиян без пауз.

"Все вы понимаете принципы эффективной защиты. Именно такой защиты, которая не оставляет врагу шанса отдохнуть, восстановить силы, выбрать какую-то другую тактику действий. Россия потеряла инициативу. Мы на нее давим. Мы! Именно украинская смелость и ваша поддержка определяют, что происходит на поле боя и, главное, что состоится на поле боя", - заявил президент.

Зеленский считает, что именно украинская армия определяет курс событий, несмотря на то, что россияне пытаются штурмовать. По мнению главы государства, Кремль уже не может самостоятельно воевать против Украины, поэтому просит помощи у так называемых союзников.

"Россия не справляется самостоятельно с этой войной. Вы это видите. Ей нужен Иран - без "шахедов" и другой помощи Россия не может. Ей нужна Северная Корея. Представьте это - впервые в своей истории Москва пошла на поклон в Пхеньян. Черноморский флот России убегает подальше от наших морских дронов и ракет. Традиционные покупатели российского оружия видят, насколько преобладающим является оружие, которое делает свободный мир и используется украинцами", - добавил он.

Президент подчеркнул, что Россия хоть и медленно, но уверенно выходит из разных точек геополитических разломов в мире, потому что ей не хватает своих сил.

"Но при этом у нее еще хватает ресурсов, чтобы разжигать конфликты и превращать их в полномасштабные трагедии. Это происходит и в Сахеле, это может произойти еще болезненнее в Израиле и в регионе Ближнего Востока в целом. Мы должны этого не допустить. Мы можем не допустить", - сказал украинский лидер.

Зеленский призвал союзников еще сильнее давить на Москву, чтобы агрессор ослабевал и не успевал адаптироваться.

Зеленский в Бельгии

Сегодня Владимир Зеленский приехал с неанонсированным визитом в Бельгию, а именно в Брюссель. Там проходит встреча союзников по обороне Украины в формате "Рамштайн". Зеленский впервые принял участие в заседании.

Президент Украины уже успел провести встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также главой Пентагона и новым командующим армией США.