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Зеленский о Patriot для Украины: ждем позитивных решений о двух-трех системах

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает в ближайшее время позитивных решений насчет передачи двух-трех систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Глава государства рассказал, что Украина работает с партнерами из США и "некоторыми другими" странами Европы над передачей ЗРК Patriot. 

"Пока что не хочу говорить, с кем именно из Европы, потому что ждем подтверждения тех решений (речь об анонсах поставок Patriot - ред.). Ожидаем позитивного результата в ближайшее время насчет двух-трех систем", - подчеркнул Зеленский. 

Patriot для Украины

Отметим, Украина последние несколько месяцев усилила призывы к союзникам о передаче систем ПВО Patriot, поскольку они способны сбивать баллистические ракеты.

Пока только Германия согласилась предоставить одну батарею Patriot. Это будет уже третья такая система, которую передадут немцы.

При этом недавно Италия объявила о своем решении передать Украине ЗРК SAMP/T - она тоже способна сбивать баллистические цели. Сегодня, 11 июня, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о готовности к поставкам батареи.

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