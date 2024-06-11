Зеленский о Patriot для Украины: ждем позитивных решений о двух-трех системах

Patriot для Украины

Отметим, Украина последние несколько месяцев усилила призывы к союзникам о передаче систем ПВО Patriot, поскольку они способны сбивать баллистические ракеты.

Пока только Германия согласилась предоставить одну батарею Patriot. Это будет уже третья такая система, которую передадут немцы.

При этом недавно Италия объявила о своем решении передать Украине ЗРК SAMP/T - она тоже способна сбивать баллистические цели. Сегодня, 11 июня, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о готовности к поставкам батареи.

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