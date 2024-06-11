Зеленський про Patriot для України: чекаємо на позитивні рішення про дві-три системи

Patriot для України

Зазначимо, Україна останні кілька місяців посилила заклики до союзників про передачу систем ППО Patriot, оскільки вони здатні збивати балістичні ракети.

Поки що тільки Німеччина погодилася надати одну батарею Patriot. Це буде вже третя система, яку передадуть німці.

Нещодавно Італія оголосила про своє рішення передати Україні ЗРК SAMP/T - вона теж здатна збивати балістичні цілі. Сьогодні, 11 червня, глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив про готовність до постачання батареї.

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