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Италия заявила о готовности передать Украине ПВО SAMP/T и анонсировала новый пакет

Вторник 11 июня 2024 16:02
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Италия заявила о готовности передать Украине ПВО SAMP/T и анонсировала новый пакет Фото: Антонио Таяни, глава МИД Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Италия предоставит Украине два пакета помощи. Один из них предусматривает поставки вооружений, в том числе и системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в ходе Конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Чиновник согласился с мнением, что первоочередная стратегия восстановления Украины - это защита инфраструктуры и зданий при помощи системы ПВО.

"И потому я хочу сообщить вам, что Италия готова отправить новый военный пакет с SAMP/T для противовоздушной обороны Украины", - подчеркнул Таяни.

По словам главы МИД Италии, его страна готова оказывать Украине не только военную помощь, но и поддержку в других сферах.

"Есть и вторая новость. Новый пакет на 140 миллионов евро для мероприятий по инфраструктуре, железной дороге, здравоохранению, агропродовольственному сектору, гуманитарному сектору, а также по разминированию. Это новое, последнее решение итальянского правительства", - рассказал министр.

ПВО SAMP/T для Украины

Стоит заметить, что такие системы ПВО как SAMP/T являются одной из главных потребностей Украины, поскольку они способны сбивать баллистические ракеты. До этого украинским защитникам предоставили только одну батарею SAMP/T. Ее передали Франция и Италия в 2023 году.

3 июня западные СМИ со ссылкой на собственные источники писали о том, что Италия передаст Украине еще одну такую систему ПВО. В этот же день слухи подтвердил глава МИД Италии Антонио Таяни.

При этом чиновник не раскрывал сроки, когда батарею могут доставить в Украину.

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