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Зеленский: Patriot место в Украине, чтобы не пришлось их применять на восточном фланге НАТО

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Владимир Зеленский заявил, что средств противовоздушной обороны в Украине не хватает, и это может привести к тому, что ими будут пользоваться уже не украинцы, а военные НАТО, защищая свой восточный фланг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

"Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает - и это очевидно для всех наших партнеров. И мир наконец должен услышать эту боль, которую российские террористы наносят Харькову, наносят Купянску, городам Донецкой области, Запорожью, Сумщине и многим другим нашим украинским общинам. Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь", - сказал президент.

Он отметил, что сейчас нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине.

"Я благодарен тем странам, которые уже помогли. И быть активными в выполнении этой задачи - это персональная ответственность наших дипломатов, работающих по направлениям и странам, где есть необходимые системы. Сейчас Patriot место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что вчера, 6 апреля, во время своего интервью президент сообщил, что у Украины есть определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако, при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить.

РБК-Украина в своем материале собрала главные заявления из интервью президента.

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