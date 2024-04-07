Зеленский: Patriot место в Украине, чтобы не пришлось их применять на восточном фланге НАТО

"Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает - и это очевидно для всех наших партнеров. И мир наконец должен услышать эту боль, которую российские террористы наносят Харькову, наносят Купянску, городам Донецкой области, Запорожью, Сумщине и многим другим нашим украинским общинам. Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь", - сказал президент.

Он отметил, что сейчас нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине.

"Я благодарен тем странам, которые уже помогли. И быть активными в выполнении этой задачи - это персональная ответственность наших дипломатов, работающих по направлениям и странам, где есть необходимые системы. Сейчас Patriot место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО", - подчеркнул Зеленский.