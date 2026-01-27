Зеленский: партнеры готовы сильнее надавить на РФ и заинтересованы в переговорах

По словам Зеленского, существует "очень искренний интерес" со стороны партнеров по переговорам с США и российской стороной. Партнеры поддерживают Украину, также активно работают все привлеченные к переговорам команды.

"Сегодня как раз мы с чиновниками и командой Офиса Президента работали с документом по восстановлению. Я надеюсь, что наши партнеры так же относятся к задачам", - отметил он.

Зеленский очертил ряд вопросов первоочередной важности, над которыми ведется очень активная работа:

четкие гарантии безопасности для Украины и Европы;

четкие обязательства и возможности для восстановления Украины;

реальные возможности достойно закончить эту войну.

"Сейчас никаких сомнений не может быть ни у кого в мире, что это за война, кто ее начал, почему война до сих пор продолжается. Все понимают, что это российская война. И ответственность также российская, чтобы войну закончить. И давление на Россию должно быть", - подчеркнул президент.

При этом, отметил Зеленский, есть "хорошие сигналы" от европейских партнеров относительно готовности давить на россиян. Важно, чтобы усилилось давление на "теневой флот" РФ и на всю инфраструктуру экспорта российской нефти.

Украина и Европа много выиграют, если доходы россиян будут обрезаны еще больше, чем это есть сейчас. Россия уже имеет колоссальные проблемы с федеральным бюджетом, экономическими показателями, инфляцией.

"Это все хорошие, правильные сигналы для того, чтобы мир все же наступил. Чем для России сложнее, тем мир ближе", - резюмировал Зеленский.