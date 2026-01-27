Зеленский: партнеры готовы сильнее надавить на РФ и заинтересованы в переговорах

Украина получает от европейских партнеров хорошие сигналы о готовности активнее и сильнее давить на Россию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 января.
По словам Зеленского, существует "очень искренний интерес" со стороны партнеров по переговорам с США и российской стороной. Партнеры поддерживают Украину, также активно работают все привлеченные к переговорам команды.
"Сегодня как раз мы с чиновниками и командой Офиса Президента работали с документом по восстановлению. Я надеюсь, что наши партнеры так же относятся к задачам", - отметил он.
Зеленский очертил ряд вопросов первоочередной важности, над которыми ведется очень активная работа:
"Сейчас никаких сомнений не может быть ни у кого в мире, что это за война, кто ее начал, почему война до сих пор продолжается. Все понимают, что это российская война. И ответственность также российская, чтобы войну закончить. И давление на Россию должно быть", - подчеркнул президент.
При этом, отметил Зеленский, есть "хорошие сигналы" от европейских партнеров относительно готовности давить на россиян. Важно, чтобы усилилось давление на "теневой флот" РФ и на всю инфраструктуру экспорта российской нефти.
Украина и Европа много выиграют, если доходы россиян будут обрезаны еще больше, чем это есть сейчас. Россия уже имеет колоссальные проблемы с федеральным бюджетом, экономическими показателями, инфляцией.
"Это все хорошие, правильные сигналы для того, чтобы мир все же наступил. Чем для России сложнее, тем мир ближе", - резюмировал Зеленский.
Отметим, Зеленский готов лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным по вопросам территорий и ЗАЭС. Это ключевые вопросы, которые сейчас обсуждаются переговорщиками трех сторон - США, Украины и России.
Первые трехсторонние переговоры Украины, России и США прошли на этих выходных. Они получили положительную оценку со стороны американской стороны: встреча была охарактеризована как конструктивная. Но остается еще ряд вопросов для обсуждения. Следующий раунд переговоров состоится уже в феврале.