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Зеленский в Париже может провести встречу с Трампом, - Reuters

Париж, Пятница 06 декабря 2024 22:41
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Зеленский в Париже может провести встречу с Трампом, - Reuters Фото: президент Украины Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 7 декабря, посетит Париж. Там он может встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказали изданию два неназванных дипломатических источника, сейчас предпринимаются попытки организовать встречу Зеленского с Трампом.

По их словам, планы, вероятно, не будут согласованы "до последней минуты", а любые переговоры между главой украинского государства и избранным президентом США будут носить скрытый характер.

Также один из источников Reuters уточнил, что возможна и трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона.

Визит Зеленского в Париж

Напомним, сегодня, 6 декабря, Le Monde писало, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в церемонии открытия отреставрированного собора Нотр-Дам. Мероприятие пройдет уже завтра, 7 декабря.

При этом у президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что завтра он проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Также у французского лидера запланирована встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Стоит заметить, что последний раз Зеленский и Трамп встречались в сентябре. Тогда глава украинского государства представил американскому политику свой план победы.

Последний телефонный разговор между Зеленским и Трампом произошел после того, как республиканец одержал уверенную победу на президентских выборах.

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Владимир Зеленский Франция Париж Дональд Трамп
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