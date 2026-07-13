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Зеленский озвучил сроки запуска украинской ПВО против баллистики

20:13 13.07.2026 Пн
2 мин
Украина активно работает над антибаллистической системой Freyja для защиты от российских ракет
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Уже известны примерные даты реализации антибаллистического проекта Freyja. Украина сможет защитить себя собственным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский очертил сроки для Freyja

Президент 13 июля на заседании новой антибаллистической коалиции выразил надежду на проект Freyja.

"Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим Freyja в работе", - уверен Зеленский.

Он отметил, что угроза баллистических ракет в мире будет только расти. Это, по его мнению, одно из главных последствий войн России и Ирана.

"Поэтому Freyja должна стать реальностью", - говорит Зеленский.

Что известно об украинской антибаллистике

Компания Fire Point показала видео антибалистической ракеты FP-7.x. Комплекс Freyja сможет работать уже до конца 2026 года. Ракета имеет правильную цилиндрическую форму с обтекателем, в нижней ее части - относительно небольшие подвижные стабилизаторы.

Также в ходе презентации Fire Point раскрыла концепцию самой системы Freyja. Это панъевропейский противобаллистический щит, который должен находиться в общей собственности стран-партнеров.

Напомним, что в июне компания Fire Point впервые провела испытание ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу антибаллистической системы Freyja.

13 июля лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании подписали общую декларацию о создании Интегрированной коалиции по противоракетной обороне.

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