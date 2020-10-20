Зеленський очікує від профільного комітету ВР та МОЗ модель страхової медицини

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський виступає в Раді з посланням. Він чекає від МОЗ та профільного комітету Верховної ради моделі страхової медицини.

Про це він заявив у своєму посланні.

За словами Зеленського, його робочий стіл був заповнений зверненнями лікарів щодо другого етапу медичної реформи.

"Був ризик звільнення 50 тисяч медиків і закриття більше 300 лікарень. Під загрозою опинилася екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкопрофільні лікарні, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психічна та туберкульозна служба", - сказав президент.

Він зазначив, що всього цього не було допущено, однак він очікує моделі страхової медицини.

"Чекаю від профільного комітету та міністерства моделі страхової медицини", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров’я хоче стимулювати розвиток системи добровільного медичного страхування в Україні.

Також РБК-Україна писало, що з 1 квітня у рамках медреформи стартувала програма медичних гарантій - переліку послуг, які держава гарантує пацієнтові безкоштовно.