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МОЗ назвало дату запуску програми медичних гарантій для українців

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 17:57
МОЗ назвало дату запуску програми медичних гарантій для українців
Фото: Зоряна Скалецька (Віталій Носач/РБК-Україна)

У бюджеті-2020 на програму закладено понад 70 млрд гривень

З 1 квітня 2020 року стартує програма медичних гарантій - переліку послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що до програми увійдуть реімбурсація лікарських засобів, послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної медичної допомоги та реабілітації.

Вказано, що у державному бюджеті України на 2020 рік на фінансування програми медичних гарантій передбачено 72 млрд гривень. Уже кілька місяців заклади охорони здоров'я, що надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу, готуються до переходу на нову систему фінансування, аби отримувати державні кошти від НСЗУ.

Крім того, з 2020 року буде розширюватися програма безкоштовних або з невеликою доплатою медикаментів "Доступні ліки". Зараз це медичні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми. На них у державному бюджеті закладено 2,1 млрд грн. У майбутньому програма розшириться додатковими препаратами, зокрема, інсулінами.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що в Міністерстві охорони здоров'я напрацьовують законопроект про обов'язкове страхування відповідальності лікаря.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці вересня МОЗ анонсував проведення аудиту в ряді медустанов. Зокрема, в лікарні Охматдит, Центрі ендокринної системи та Державному підприємстві медичних закупівель.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимедреформаЗоряна Скалецька
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