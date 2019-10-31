Зеленський очікує від нормандської зустрічі домовленості про припинення війни

Президент України Володимир Зеленський очікує, що на зустрічі в нормандському форматі за участю лідерів України, Німеччини, Франції та РФ будуть досягнуті домовленості про припинення війни. Про це він заявив на брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент заявив, що не сумнівається в тому, що зустріч у нормандському форматі відбудеться.

"Умовами зустрічі "нормандської четвірки" було: підтвердження тексту формули Штайнмайера і розведення військ в Золотому і Петровському. Ми зі свого боку почали розведення, якщо все безпечно і в Петровськом, протягом тижня, 4 листопада ми повинні почати розведення в Петровському. Тому я не бачу ніяких сумнівів, що у нас відбудеться зустріч. Головний результат - це домовленості про припинення війни", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про готовність до зустрічі в нормандському форматі.

Також РБК-Україна повідомляло, що глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко 29 жовтня повідомив, що є попередня дата нормандської зустрічі. За його словами, саміт відбудеться в кінці листопада.