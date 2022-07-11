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Зеленський відповів на петицію про введення іспиту для отримання громадянства України

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Київ, Понеділок 11 липня 2022 12:22
Зеленський відповів на петицію про введення іспиту для отримання громадянства України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про введення обов'язкового іспиту для отримання громадянства України. Глава держави доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати відповідне питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну петицію, опубліковану на сайті офісу президента.

Президент зазначив, що питання про введення обов'язкового іспиту для набуття громадянства України потребує законодавчого врегулювання.

Відповідно до Конституції та закону "Про Кабінет міністрів України", уряд забезпечує проведення політики у сферах освіти і науки, всебічного розвитку та функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, проведення державної правової політики, регулює міграційні процеси.

"Я звернувся до прем'єр-міністра Д. Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що петиція була подана 23 травня цього року. Її ініціатор Віталій Капустян просить главу держави ввести обов'язковий іспит для отримання українського громадянства.

Автор заявив, що крім набору документів, кандидати повинні показати свою повагу і справжній інтерес до набуття громадянства України.

При цьому, він вважає, що іспит повинен включати тести з української мови, історії України, тест на знання Конституції. Також автор пропонує вивчення державного гімну.

Раніше Зеленський відповів на петицію про скасування заборони виїзду для чоловіків призовного віку з України.

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