Зеленський відповів на петицію про придбання систем ППО для Миколаєва

Президент нагадав, що протиповітряна оборона Миколаєва здійснюється в загальній системі протиповітряної оборони України, а ЗСУ використовують усі наявні сили і засоби для захисту неба.

"Подальше нарощування ефективності системи протиповітряної оборони нашої держави і необхідних можливостей Збройних сил України для надійного закриття українського неба є одним з найбільш актуальних завдань сектору безпеки і оборони і одним з моїх найважливіших пріоритетів", - зазначив Зеленський.

За його словами, керівництво держави та оборонно-промисловий комплекс реалізують низку дипломатичних, організаційних та технічний заходів, які спрямовані на посилення української протиповітряної оборони.

"Важливо відзначити, що питання закриття українського неба і отримання в якості матеріально-технічної допомоги сучасних комплексів протиповітряної оборони є ключовим наративом проведення всіх моїх переговорів і зустрічей з нашими західними партнерами, за результатами яких ми плануємо вже найближчим часом отримати позитивні результати", - додав президент.

Він підкреслив, що нові системи ППО, які Україна отримає від союзників, допоможуть захистити мирне населення і, зокрема, жителів Миколаєва.