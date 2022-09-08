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Зеленский ответил на петицию о приобретении систем ПВО для Николаева

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о покупке и размещении современных систем ПВО в Николаеве. Он подчеркнул, что защита украинского неба сейчас является ключевым вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис электронных петиций.

Президент напомнил, что противовоздушная оборона Николаева происходит в общей системе противовоздушной обороны Украины, а ВСУ используют все имеющиеся силы и средства для защиты неба.

"Дальнейшее наращивание эффективности системы противовоздушной обороны нашего государства и необходимых возможностей Вооруженных Сил Украины для надежного закрытия украинского неба является одной из наиболее актуальных задач сектора безопасности и обороны и одним из моих важнейших приоритетов", - отметил Зеленский.

По его словам, руководство государства и оборонно-промышленный комплекс реализуют ряд дипломатических, организационных и технический мероприятий, которые направлены на усиление украинской противовоздушной обороны.

"Важно отметить, что вопрос закрытия украинского неба и получение в качестве материально-технической помощи современных комплексов противовоздушной обороны является ключевым нарративом проведения всех моих переговоров и встреч с нашими западными партнерами, по результатам которых мы планируем уже в ближайшее время получить положительные результаты", - добавил президент.

Он подчеркнул, что новые системы ПВО, которые Украина получит от союзников, помогут защитить мирное население и, в частности, жителей Николаева.

Напомним, 23 августа глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что Германия планирует передать украинским военным новейшие системы ПВО IRIS-T уже в ближайшие недели.

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Владимир ЗеленскийНиколаевПВО